Сутра жене треба да раде оно што ни за један празник не смију

25.03.2026

21:03

Српска православна црква и вјерници 26. марта обиљежавају дан Светог Никифора Цариградског, великог исповедника вјере и патријарха цариградског.

Свети Никифор био је познат по својој борби за поштовање светих икона. Због тога га је цар Лав Јерменин протјерао са престола и послао у изгнанство на острво Проконис.

Тамо је живио у манастиру који је сам подигао у част Светог мученика Теодора. У тешким условима провео је чак 13 година, након чега се упокојио 828. године.

Чудесно очуване мошти

Након смрти иконобораца и доласка побожне царице Теодора на власт, одлучено је да се мошти светитеља врате у Цариград.

По савјету патријарха Свети Методије, 846. године отворен је гроб Светог Никифора. Тада су сви присутни видјели да је његово тијело, и послије 19 година, остало нетрулежно и да шири пријатан мирис.

Мошти су потом свечано пренете у Цариград, гдје их је дочекала царица са сином и мноштвом народа. Најприје су унесене у цркву Аја Софија, из које је некада био прогнан, а затим пренијете у цркву Светих апостола.

Занимљиво је да се све одиграло истог датума када је и протјеран - 13. марта, чиме је овај догађај добио додатну симболику.

Вјеровање и обичаји

Према народним вјеровањима, на дан Светог Никифора Цариградског и преноса моштију добро је урадити нешто корисно и тихо, попут ушивања одеће, што симболизује обнову и бригу о дому.

Такође, обичај је да се у цркви запали свјећа за преминуле, као знак сјећања и молитве за њихове душе.

