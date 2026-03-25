Сутра жене треба да раде оно што ни за један празник не смију

Аутор:АТВ
25.03.2026
21:03
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници 26. марта обиљежавају дан Светог Никифора Цариградског, великог исповедника вјере и патријарха цариградског.
Свети Никифор био је познат по својој борби за поштовање светих икона. Због тога га је цар Лав Јерменин протјерао са престола и послао у изгнанство на острво Проконис.
Тамо је живио у манастиру који је сам подигао у част Светог мученика Теодора. У тешким условима провео је чак 13 година, након чега се упокојио 828. године.
Након смрти иконобораца и доласка побожне царице Теодора на власт, одлучено је да се мошти светитеља врате у Цариград.
По савјету патријарха Свети Методије, 846. године отворен је гроб Светог Никифора. Тада су сви присутни видјели да је његово тијело, и послије 19 година, остало нетрулежно и да шири пријатан мирис.
Мошти су потом свечано пренете у Цариград, гдје их је дочекала царица са сином и мноштвом народа. Најприје су унесене у цркву Аја Софија, из које је некада био прогнан, а затим пренијете у цркву Светих апостола.
Занимљиво је да се све одиграло истог датума када је и протјеран - 13. марта, чиме је овај догађај добио додатну симболику.
Према народним вјеровањима, на дан Светог Никифора Цариградског и преноса моштију добро је урадити нешто корисно и тихо, попут ушивања одеће, што симболизује обнову и бригу о дому.
Такође, обичај је да се у цркви запали свјећа за преминуле, као знак сјећања и молитве за њихове душе.
(Она.рс.)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
9 ч1
Најновије
Најчитаније
22
18
22
00
21
56
21
52
21
44
Тренутно на програму