Минић: Подржавамо Логистику, али не и блокаде граница; Нико из ФБиХ није дошао!

25.03.2026

12:40

Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је нико из Владе ФБиХ и Савјета министара није дошао у Градишку на састанак са превозницима.

"Као што је и договорено, ми из Владе Српске смо дошли на састанак. Позване су биле и моје колеге из ФБиХ и Савјета министара, очигледно нема добре воље да се овај проблем искрено ријеши. Да се ови људи уваже у смислу проблема какве имају. Немамо ни једног аргумента да кажемо да се овдје укључио заједнички ниво контактирања са Хрватском зашто наше возаче враћају ", навео је Минић

Истакао да је ће посљедица бити да превозници ићи у неку врсту радикализације.

" Међутим, мени овдје људски представља проблем да не могу да схватим да се нек не удостоји да не напише да неће доћи, да не напише да му не одговара термин или мјесто састанка. Могли су барем некога послати. Ово све је поражавајуће ", изјавио је

Истакао је да ће наставити разговоре са превозницима.

- Оно што смо обећали испред Владе Српске када су у путању гранични прелази , када је у питању усклађеност рада царине са инспекторима, разговарали смо још око неких ствари, као и о акцизама - нагласио је Минић.

Нагласио је да Влада Српске подржава превозника.

- Све ћемо урадити, једини нећемо дозволити блокаду границе. Ако треба, ми ћемо са њима ићи било гдје. Није ми проблем ићи ни у Сарајево, Мостар или Брисел. Стоји нам привреда, стоји нам систем. Ми нећемо правити сукоб са Логистиком, то су људи који овдје стално раде - рекао је Минић, а преноси РТРС.

