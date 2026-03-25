У Српској рођена 21 беба

Извор:
СРНА
25.03.2026
07:55
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 10 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише, 10 беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, по двије у Добоју, Невесињу и Градишци, а једна беба у Зворнику.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и пет дјевојчица, у Бијељини три дјечака и дјевојчица, у Добоју, Невесињу и Градишци по један дјечак и једна дјевојчица, а у Зворнику једна дјевојчица.
Порода није било у Приједору, Фочи, Требињу и Источном Сарајеву.
Друштво
3 ч0
Друштво
13 ч2
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
52
10
49
10
22
10
16
Тренутно на програму