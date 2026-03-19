У Српској рођено 26 беба

Извор:
СРНА
19.03.2026
07:44
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, од којих 14 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, затим у Добоју шест, Градишци четири, Зворнику и Источном Сарајеву три и Приједору једна беба.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју пет дјевојчица и дјечак, Градишци двије дјевојчице и два дјечака, Зворнику три дјевојчице, Источном Сарајеву дјевојчица и два дјечака, а у Приједору дјечак.
У породилиштима у Фочи, Бијељини, Требињу и Невесињу није било порођаја у протекла 24 часа.
