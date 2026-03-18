Да ли ће Одлука о ограничењу маржи бити повучена? Шта каже министарство

АТВ

18.03.2026

19:54

Да ли ће Одлука о ограничењу маржи бити повучена? Шта каже министарство
Одгода примјене одлуке о ограничењу маржи у малопродаји и велепродаји - захтјев је привреде и трговаца од Владе Републике Српске. Сматрају да је непотпуна и да има пуно нејасноћа.

Упозоравају, ако би се примијенила ова одлука већина цијена других производа морала би да порасте.

"Још једном треба размотрити све аспекте онога што ова уредба није обухватила", каже Радован Максимовић, представник фирме „Венера“

"Сматрамо да није било потребе за доношењем уредбе јер су инспекцијске контроле које су биле на тржишту показале да су марже на основне животне намирнице и оне производе који су предмет ограничене марже биле далеко ниже него што је уредбом дефинисано. Ако би сада примијенили уредбу већина малопродајних цијена би морала да расте", каже Горан Рачић, предсједник Привредне коморе.

Одлука о одређивању маржи неће бити повучена, јасан је ресорни министар. Неће бити разговора ни о њеној измјени. У овом моменту је, каже Нед Пуховац најбоља за становништво и одлуком привреда неће ништа изгубити.

Сузбиће се, поручује раст цијена и могуће је проширење листе производа које ће обухватити одлука.

"Овом одлуком Влада Републике Српске је учинила праву ствар, јер су на листи са ограничењем маржи свакодневни производи, што ће у једној мјери ублажити све оно што се данас дешава на тржишту. Треба да омогућимо становништву да лакше преброди ову кризну ситуацију. Ову насталу кризу не може сам народ да поднесе, то морамо да урадимо сви, па и привредници, каже Нед Пуховац, министар трговине и туризма Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је 12. марта одлуку о одређивању марже у промету одређених производа, којом се одређује максимални износ марже коју трговци на велико и мало могу обрачунавати у промету производа обухваћених том одлуком.

