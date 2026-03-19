Електро-Бијељина: Данас без струје потрошачи у Зворнику

19.03.2026
07:42
Коментари:0
У Зворнику ће данас без електричне енергије бити 2.500 потрошача који се снабдијевају из трафо-станице "Брањево", најављено је из "Електро-Бијељине".
Од 7.30 до 15.00 часова електричну енергију немају потрошачи у насељима - Брањево, Доња Пилица, Горња Пилица, Доњи Шепак, Средњи Шепак, Горњи Шепак, Доњи Локањ, Горњи Локањ и дио Главичица - Старо Село.
До застоја у испоруци ће доћи током радова на расјеци растиња на траси далековода "Козлук - Брањево" и далековода "Брањево - Лозница".
Из "Електро-Бијељине" истичу да су најављени радови од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије у Подрињу.
