Електро-Бијељина: Данас без струје потрошачи у Зворнику

19.03.2026

07:42

Коментари:

0
У Зворнику ће данас без електричне енергије бити 2.500 потрошача који се снабдијевају из трафо-станице "Брањево", најављено је из "Електро-Бијељине".

Од 7.30 до 15.00 часова електричну енергију немају потрошачи у насељима - Брањево, Доња Пилица, Горња Пилица, Доњи Шепак, Средњи Шепак, Горњи Шепак, Доњи Локањ, Горњи Локањ и дио Главичица - Старо Село.

Mesi-Leo-argentina

Фудбал

Меси постигао 900. гол

До застоја у испоруци ће доћи током радова на расјеци растиња на траси далековода "Козлук - Брањево" и далековода "Брањево - Лозница".

Из "Електро-Бијељине" истичу да су најављени радови од изузетног значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије у Подрињу.

Бијељина

Зворник

isključenja struje

Elektro Bijeljina

Прочитајте више

Меси постигао 900. гол

Фудбал

Меси постигао 900. гол

58 мин

0
Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Хроника

Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

1 ч

0
Хороскоп за 19. март: Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Хороскоп за 19. март: Шта нам звијезде поручују данас?

1 ч

0
Гранични прелаз

Друштво

Појачана фреквенција возила на улазу у БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

Градови и општине

Одборници одобрили: Поскупљују вода и комуналне услуге у Приједору

13 ч

0
Укинута линија Бањалука-Котор Варош

Градови и општине

Укинута линија Бањалука-Котор Варош

23 ч

0
планина Леотар

Градови и општине

Снијег забијелио Леотар

1 д

0
Селак са новим одборницима

Градови и општине

Селаку се придружила три Ђокићева одборника

2 д

1
  • Најновије

  • Најчитаније

08

35

Подземне тајне Марса: Пронађени остаци древне ријечне делте

08

34

Ајфон на мети хакера

08

25

Мемфис сломио Денвер: Јокић бриљирао у поразу

08

19

Еруптирао вулкан на Камчатки, пепео достигао висину од 11,5 километара

08

10

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

