Меси постигао 900. гол

19.03.2026

07:40

Меси постигао 900. гол
Фото: Танјуг/АП

Аргентинска суперзвијезда Лионел Меси постигао је у сриједу, 18. марта, 900. гол у својој каријери.

Ипак, то није било довољно да спријечи елиминацију Интер Мајамија из КОНКАКАФ Купа шампиона. Након ремија 1:1 са Нешвилом, екипа са Флориде испала је због правила гола у гостима.

Било му потребно само седам минута

Месију (38) је било потребно свега седам минута да стигне до овог јубиларног подвига, када је рутински послао лопту у мрежу за вођство Мајамија од 1:0 у нокаут фази регионалног такмичења.

Полиција Србија

Хроника

Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Ипак, фудбалер Нешвила Кристијан Еспиноза изједначио је у 74. минуту, што је уз резултат из прве утакмице донело укупних 1:1. Гости из Тенесија су до краја меча издржали притисак и изборили пласман у четвртфинале.

Овај пораз оставио је горак укус, јер је меч требало да буде круна прославе на посљедњој утакмици коју је клуб одиграо на свом "Чејс стадиону" у Форт Лодердејлу.

Статистика

Погодак против Нешвила био је Месијев 81. у дресу Мајамија од доласка у МЛС 2023. године. Осмоструки освајач Златне лопте претходно је постигао 672 гола за шпанског гиганта Барселону, 32 за француски Пари Сен Жермен, уз 115 голова за репрезентацију Аргентине.

Месијев 900. јубиларни гол стигао је 21 годину након његовог првенца у сениорском фудбалу, који је постигао за Барселону против Албасетеа 2005. године као голобради седамнаестогодишњак. Иако су бројке нестварне, Аргентинац и даље јури свог великог ривала Кристијана Роналда – 41-годишња португалска звијезда тренутно је на коти од 965 голова, пише Спортал.

Опроштај од стадиона

Меч у Форт Лодердејлу био је и емотивни опроштај од стадиона који је био дом Интера од уласка у лигу 2020. године. Клуб се сљедећег мјесеца сели у нови објекат капацитета 26.700 места.

Очекује се да ће Меси предводити Аргентину у одбрани титуле на предстојећем Свјетском првенству које се одржава у САД, Канади и Мексику, а већ је продужио уговор са клубом до краја 2028. године.

Његова ефикасност кроз каријеру остаје без премца:

  • Барселона: 672 гола на 778 утакмица (просјек 0,86).
  • ПСЖ: 32 гола на 75 мечева.
  • Интер Мајами: 81 гол на 96 наступа (уз освојен Лига куп 2023. и МЛС куп 2025).
  • Репрезентација: 115 голова на 196 мечева.

Иако круже приче да је бразилска легенда Пеле постигао више од 1.000 голова, већина статистичара његове званичне поготке за Бразил, Сантос и Њујорк Козмос зауставља на броју 762, што Месија учвршћује на другом мјесту вјечите листе, одмах иза Роналда.

Прочитајте више

Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Хроника

Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

1 ч

0
Хороскоп за 19. март: Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Хороскоп за 19. март: Шта нам звијезде поручују данас?

1 ч

0
Гранични прелаз

Друштво

Појачана фреквенција возила на улазу у БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.

Фудбал

Спектакуларно вече Лиге шампиона: Голови на све стране, фаворити прошли даље

9 ч

0
Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

Фудбал

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

9 ч

0
Зрињски након пенала савладао Сарајево и освојио Суперкуп БиХ

Фудбал

Зрињски након пенала савладао Сарајево и освојио Суперкуп БиХ

11 ч

0
Роберт Левандовски из Барселоне, други лијево, слави са саиграчима након што је постигао шести гол за свој тим током осмине финала Лиге шампиона, реванш утакмице фудбалске утакмице између ФК Барселоне и ФК Њукасл Јунајтед у Барселони, Шпанија, у сриједу, 18. марта 2026.

Фудбал

Ништа није слутило на овакав дебакл Њукасла: Барселона "очерупала Свраке"

12 ч

0
