Меси постигао 900. гол

19.03.2026
Аргентинска суперзвијезда Лионел Меси постигао је у сриједу, 18. марта, 900. гол у својој каријери.
Ипак, то није било довољно да спријечи елиминацију Интер Мајамија из КОНКАКАФ Купа шампиона. Након ремија 1:1 са Нешвилом, екипа са Флориде испала је због правила гола у гостима.
Месију (38) је било потребно свега седам минута да стигне до овог јубиларног подвига, када је рутински послао лопту у мрежу за вођство Мајамија од 1:0 у нокаут фази регионалног такмичења.
Ипак, фудбалер Нешвила Кристијан Еспиноза изједначио је у 74. минуту, што је уз резултат из прве утакмице донело укупних 1:1. Гости из Тенесија су до краја меча издржали притисак и изборили пласман у четвртфинале.
Овај пораз оставио је горак укус, јер је меч требало да буде круна прославе на посљедњој утакмици коју је клуб одиграо на свом "Чејс стадиону" у Форт Лодердејлу.
Погодак против Нешвила био је Месијев 81. у дресу Мајамија од доласка у МЛС 2023. године. Осмоструки освајач Златне лопте претходно је постигао 672 гола за шпанског гиганта Барселону, 32 за француски Пари Сен Жермен, уз 115 голова за репрезентацију Аргентине.
Месијев 900. јубиларни гол стигао је 21 годину након његовог првенца у сениорском фудбалу, који је постигао за Барселону против Албасетеа 2005. године као голобради седамнаестогодишњак. Иако су бројке нестварне, Аргентинац и даље јури свог великог ривала Кристијана Роналда – 41-годишња португалска звијезда тренутно је на коти од 965 голова, пише Спортал.
Меч у Форт Лодердејлу био је и емотивни опроштај од стадиона који је био дом Интера од уласка у лигу 2020. године. Клуб се сљедећег мјесеца сели у нови објекат капацитета 26.700 места.
Очекује се да ће Меси предводити Аргентину у одбрани титуле на предстојећем Свјетском првенству које се одржава у САД, Канади и Мексику, а већ је продужио уговор са клубом до краја 2028. године.
Његова ефикасност кроз каријеру остаје без премца:
Иако круже приче да је бразилска легенда Пеле постигао више од 1.000 голова, већина статистичара његове званичне поготке за Бразил, Сантос и Њујорк Козмос зауставља на броју 762, што Месија учвршћује на другом мјесту вјечите листе, одмах иза Роналда.
MESSI'S 900TH GOAL OF HIS CAREER 🐐— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026
