РХМЗ издао хитно упозорење: Стиже колапс!

Славиша Ђурковић

25.03.2026

09:30

Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

РХМЗ издао је упозорење на наглу промјену времена, обилне падавине, захлађење, снијег и јак до олујни вјетар.

Јаче падавине ће почети у четвртак на западу гдје ће бити и пљускова уз обилније падавине у кратком периоду, а у петак и суботу ће се проширити ка истоку. Најмање падавина се очекује на југу и југоистоку. Укупна количина падавина од 50 mm на истоку до 130 mm на западу.

Због захлађења киша ће прећи у снијег у брдско-планинским предјелима уз формирање и брзи пораст снежног покривача до петка од 10 до 40 cm, а у суботу од 20 до 60 cm. На вишим планинама на западу понегде и више. Јак вјетар ће на планинама стварати снежне мећаве и наносе снијега.

Коста Кецмановић спровођење

Србија

Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

У нижим предјелима на западу и југоистоку се очекује 5-20 cm. На крајњем југу као и на сјевероистоку (Семебрија и Посавина) падаће углавном киша, без формирања сњежног покривача.

Већина падавина ће се претворити у снежни покривач, док у нижим предјелима, поготово у четвртак на западу, може доћи до проблема са оборинским водама и отицањем воде у урбаним зонама због интензивних падавина у кратком периоду.

У четвртак 26.03. удари ветра од 40 до 80 km/h, најјачи удари у Херцеговини и на северозападу.

У петак и суботу 27-28.03. на југу и југоиостоку умерен ветар од 30-50 km/h, у осталим пределима од 50 до 80 km/h.

Метеоаларм је издао наранџасто упозорење за већи дио БиХ.

Прочитајте више

Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

Занимљивости

Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

1 ч

0
Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ

Свијет

Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ

1 ч

0
Британија распоредила ПВО системе "стормер"

Свијет

Британија распоредила ПВО системе "стормер"

1 ч

0
Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

Свијет

Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?

1 ч

0

Више из рубрике

Беба

Друштво

У Српској рођена 21 беба

3 ч

0
Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

Друштво

Савић у Братунцу и Сребреници: Наставак инвестиција у електромрежу

3 ч

0
Увредљиви графити на касарни "Заим Имамовић"

Друштво

Увредљиви графити на касарни "Заим Имамовић": "Смрт Србима, Босна Бошњацима"

13 ч

2
Сутра треба испоштовати овај обичај: Славимо светитеља чије су мошти чудотворне

Друштво

Сутра треба испоштовати овај обичај: Славимо светитеља чије су мошти чудотворне

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

52

Јак земљотрес погодио БиХ

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

10

22

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

10

16

Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

