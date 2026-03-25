РХМЗ издао хитно упозорење: Стиже колапс!

Аутор:Славиша Ђурковић
25.03.2026
09:30
Коментари:0
РХМЗ издао је упозорење на наглу промјену времена, обилне падавине, захлађење, снијег и јак до олујни вјетар.
Јаче падавине ће почети у четвртак на западу гдје ће бити и пљускова уз обилније падавине у кратком периоду, а у петак и суботу ће се проширити ка истоку. Најмање падавина се очекује на југу и југоистоку. Укупна количина падавина од 50 mm на истоку до 130 mm на западу.
Због захлађења киша ће прећи у снијег у брдско-планинским предјелима уз формирање и брзи пораст снежног покривача до петка од 10 до 40 cm, а у суботу од 20 до 60 cm. На вишим планинама на западу понегде и више. Јак вјетар ће на планинама стварати снежне мећаве и наносе снијега.
Србија
У нижим предјелима на западу и југоистоку се очекује 5-20 cm. На крајњем југу као и на сјевероистоку (Семебрија и Посавина) падаће углавном киша, без формирања сњежног покривача.
Већина падавина ће се претворити у снежни покривач, док у нижим предјелима, поготово у четвртак на западу, може доћи до проблема са оборинским водама и отицањем воде у урбаним зонама због интензивних падавина у кратком периоду.
У четвртак 26.03. удари ветра од 40 до 80 km/h, најјачи удари у Херцеговини и на северозападу.
У петак и суботу 27-28.03. на југу и југоиостоку умерен ветар од 30-50 km/h, у осталим пределима од 50 до 80 km/h.
Метеоаларм је издао наранџасто упозорење за већи дио БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
13 ч2
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
55
10
52
10
49
10
22
10
16
Тренутно на програму