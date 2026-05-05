Ауди поново забиљежио пад

Њемачки произвођач аутомобила Ауди објавио је да је у првом кварталу поново забиљежио пад зараде, док се суочава са све већим притиском америчких царина и слабљењем пословања у Кини.
У саопштењу се наводи да је нето профит умањен за нешто више од 11 процената, на 559 милиона евра, у периоду од јануара до марта ове године.
Ово је четврти узастопни пад у првом годишњем кварталу за марку која послује у саставу Фолксваген групе, пренијела је агенција ДПА.
Поређења ради, њемачки произвођач луксузних аутомобила остварио је нето профит од 2,9 милијарди евра у прва три мјесеца 2022. године.
Услови су се од тада погоршали у цијелој глобалној аутомобилској индустрији, а Ауди је тешко погођен.
Компанија још није у могућности да процијени утицај најновије објаве америчког предсједника Доналда Трампа, у којој је запријетио да ће повећати царине на аутомобиле произведене у ЕУ на 25 одсто.
Директор одјељења за финансије Јирген Ритерсберг изјавио је да би "Ауди", када не би било царина, остварио раст профита прије плаћања пореза у првом кварталу.
Приход од пословања у Кини нагло је опао на 28 милиона евра са 170 милиона евра прије годину дана.
Као и други њемачки произвођачи аутомобила, Ауди се суочава са жестоком конкуренцијом на кинеском тржишту.
Постепено укидање субвенција за електрична возила у Кини додатно је утицало на смањење потражње.
Укупни приход компаније опао је на 14,2 милијарде евра са 15,4 милијарде евра годину дана раније. Бројке обухватају Ауди групу, коју чине матична марка Ауди, Бентли и Ламборгини, преноси Срна.
