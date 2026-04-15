15.04.2026 09:50

У "аудију" превозио више од 4,5 килограма дроге
Требињска полиција ухапсила је Н.С. који је у аутомобилу "ауди А6" превозио више од 4,5 килограма дроге, која је одузета.

У ПУ Требиње наводе да је Н.С. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

"Полицијски службеници су јуче, 14. априла у мјесту Алексина Међа, град Требиње зауставили и контролисали аутомобил "аudi A6" којим је управљало Н.С, након чега су извршили претрес, којом приликом су пронашли и привремено одузели 2,89 килограма марихуане, 1,7 килограма бијелог праха налик амфетамин спиду и 17,8 грама кокаина, као и друге предмете који ће се користити у доказивању кривичног дјела", саопштила је ПУ Требиње.

Хроника

Службеник Суда БиХ ухапшен због проневјере одузетог новца

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да предузму мјере и радње на документовању кривичног дјела

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Службеник Суда БиХ ухапшен због проневјере одузетог новца

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Младић (18) пао са крова: Задобио тешке повреде

2 ч

0
Два полицајца спроводе у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци осумњиченог Б.Ј. из Котор Вароши који је пријетио да ће бацити бомбу

Хроника

Пријетио да ће бомбом убити себе и чланове породице: Осумњичени спроведен у ОЈТ

16 ч

0
Колона возила

Хроника

Блокада пута Бањалука–Јајце: Формирана дуга колона возила у обе траке

17 ч

0

Ако сте рођени у једном од ових знакова, у мају вам се смијеши велики новчани добитак

На овим пумпама поврат од 0,10 КМ по литру горива, огласио се Минић

Куповина "салонца" пустоши новчаник: Исплати ли се више половњак?

Талићу пет година затвора за брутално разбојништво у Градишци

Ако имате честе јутарње главобоље, ово морате знати

