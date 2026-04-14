Пријетио да ће бомбом убити себе и чланове породице: Осумњичени спроведен у ОЈТ

Аутор:Славиша Ђурковић
Мушкарац Б.Ј. из Котор Вароша, који је ухапшен након што је бомбом пријетио да ће убити себе и чланове породице, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.
Њему се на терет стављају насиље у породици недозвољено посједовање оружја и изазивање опште опасности.
”Лице се сумњичи да је око 19 часова у дворишту породичне куће у Котор Варошу активирао ручну бомбу ”М75”, тако што је извукао осигурач и пријетио да ће убити себе и чланове породице. Након преговора са полицијским службеницима Д.Ј. је вратио осигурач у ручну бомбу и исту одложило”, саопштила је ПУ Бањалука.
