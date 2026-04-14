Logo
Large banner

Пријетио да ће бомбом убити себе и чланове породице: Осумњичени спроведен у ОЈТ

Аутор:

Славиша Ђурковић
14.04.2026 18:57

Коментари:

0
Два полицајца спроводе у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци осумњиченог Б.Ј. из Котор Вароши који је пријетио да ће бацити бомбу
Фото: ATV

Мушкарац Б.Ј. из Котор Вароша, који је ухапшен након што је бомбом пријетио да ће убити себе и чланове породице, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

Њему се на терет стављају насиље у породици недозвољено посједовање оружја и изазивање опште опасности.

”Лице се сумњичи да је око 19 часова у дворишту породичне куће у Котор Варошу активирао ручну бомбу ”М75”, тако што је извукао осигурач и пријетио да ће убити себе и чланове породице. Након преговора са полицијским службеницима Д.Ј. је вратио осигурач у ручну бомбу и исту одложило”, саопштила је ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Котор Варош

ОЈТ Бањалука

Бомба

насиље у породици

хапшење

спровођење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner