Пад цијена нафте на тржишту

14.04.2026 18:52

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Цијене нафте данас су пале на међународним тржиштима испод 96 долара за барел јер су улагаче умирили сигнали о новом кругу преговора Ирана и САД.

На лондонском тржишту барел је послије подне износио 95,69 долара што је за 3,67 долара нижа цијена него на јучерашњем затварању трговине.

Барел нафте је на америчком тржишту био јефтинији за 5,89 долара и износио је 93,19 долара.

Почетком седмице тржишта је узнемирила америчка најава блокаде улаза у Хормушки мореуз.

Иран је преузео контролу над Хормушким мореузом због америчко-израелског напада на ову земљу, забранивши транзит бродова земаља повезаних са САД, Израелом и њиховим савезницима.

цијена

гориво

Хормушки мореуз

тржиште

Више из рубрике

Нуклеарна електрана

Економија

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

3 ч

0
Директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева говори на конференцији за новинаре уочи прољећног састанка Свјетске банке/ММФ-а у сједишту ММФ-а у Вашингтону

Економија

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

3 ч

0
Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

Економија

Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

5 ч

0
Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

Економија

Хитно повлачење пива: Боце могу експлодирати

7 ч

0

Враћате се да провјерите да ли је искључена пегла? Ова метода спас је од стреса

20

14

Почео ТВ дуел Минића и Станивуковића

20

11

Лото резултати: Извучени бројеви у 30. колу

20

06

Колико је поуздана онлајн куповина?

20

00

Дјечак одговором гануо многе: "Само је породица битна"

