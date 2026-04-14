Пад цијена нафте на тржишту

Коментари:0
Цијене нафте данас су пале на међународним тржиштима испод 96 долара за барел јер су улагаче умирили сигнали о новом кругу преговора Ирана и САД.
На лондонском тржишту барел је послије подне износио 95,69 долара што је за 3,67 долара нижа цијена него на јучерашњем затварању трговине.
Барел нафте је на америчком тржишту био јефтинији за 5,89 долара и износио је 93,19 долара.
Почетком седмице тржишта је узнемирила америчка најава блокаде улаза у Хормушки мореуз.
Иран је преузео контролу над Хормушким мореузом због америчко-израелског напада на ову земљу, забранивши транзит бродова земаља повезаних са САД, Израелом и њиховим савезницима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму