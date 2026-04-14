Нова правила на тржишту хране: Нема сланине без меса

Аутор:АТВ
Европска уније уводи нова правила на тржишту хране која ће се односити не само на државе чланице већ и на све који извозе на то тржиште.
У складу са тим, називи попут "сланина" или "одрезак" не могу да се користе за производе који не садрже месо.
Секретар Удружења за сточарство Привредне коморе Србије Ненад Будимовић истиче да је ово логичан слијед регулативе јер су месо и млијеко, како каже, увијек у фокусу јер су најосјетљивији од производње до конзумације.
"Циљ је да се заштите и произвођачи и потрошачи. Посебан фокус је на трговачким уговорима између произвођача и великих трговинских ланаца", објашњава Будимовић за РТС.
Очекује се промјене у начину паковања производа, укључујући смањење употребе пластике.
Градови и општине
Електро-Бијељина: Сутра без струје око 2.000 корисника
Када је ријеч о српским произвођачима, Будимовић оцјењује да су они који већ извозе у Европску унију углавном спремни.
"Око 90 одсто пословања већ је усклађено са правилима Европске уније. Неки наши стандарди су чак и строжи. Највећи изазов биће улагања у екологију и нову амбалажу", истиче Будимовић.
Иако се нове регулативе уводе са циљем уређења тржишта, њихов ефекат на цене хране готово је извјестан.
"Поскупљења су неминовна, не само због регулативе већ и због раста цијена енергената, ђубрива и проблема у транспорту", упозорава Будимовић.
Према његовим ријечима, јаснија слика могла би да се види након жетве пшенице.
