Стање на граничним прелазима: Гужве не јењавају

АТВ
14.04.2026 14:05

Гужва на ГП Костајница на излазу из БиХ.
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Костајница, Козарска Дубица и Нови Град појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, а на ГП Шепак на прелазак границе у оба смјера, саопштено је из АМС РС. На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

На границама са ЕУ у попуности имплементира „Entry/Exit system“за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Минић: Здравље дјеце не смије бити предмет манипулација

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Свијет

Орбан: Брисел користи прилику да укине право вета

3 ч

0
Конференција за медије поводом "информације која се појавила у медијима, а према којој је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату три милиона КМ Синдикалној организацији рудника "Нова Љубија" из Приједора. На конференцији су Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству "Душа дјеце" Јасминка Вучковић

Република Српска

"Новац Фонда солидарности користи се искључиво за лијечење дјеце"

3 ч

3
ТВ Емисија: Разговор Минића и Станивуковића

Емисије

ТВ Емисија: Разговор Минића и Станивуковића

3 ч

0
Новац на столу

Република Српска

Сутра креће исплата накнада овим корисницима

3 ч

2

Више из рубрике

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас пљускови са грмљавином

8 ч

0
Беба

Друштво

У Српској рођено 14 беба

9 ч

0
Плануле цијене воћа и поврћа: Ево шта грађани најскупље плаћају

Друштво

Плануле цијене воћа и поврћа: Ево шта грађани најскупље плаћају

10 ч

0
Данас је Васкршњи уторак: Ове обичаје треба испоштовати на трећи дан Васкрса

Друштво

Данас је Васкршњи уторак: Ове обичаје треба испоштовати на трећи дан Васкрса

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Руси одговорили Мађару на прозивке: "Спремни смо"

16

53

Плава свјетлост под лупом: да ли нас екрани заиста лишавају сна

16

43

ММФ представио три сценарија посљедица рата у Ирану

16

38

Додик: Британске и њемачке дипломате нуде Вукановићу министарско мјесто у Сарајеву

16

30

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

