Сутра креће исплата накнада овим корисницима

Сутра ће бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 58.000.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске
Министарство финансија обавјештава јавност да ће сутра бити исплаћене и мартовске накнаде породицама са четворо и више дјеце којима то право припада по закону о подршци незапосленом родитељу из категорије вишечланих породица.
Хроника
Фочак оптужен за убиство ловачког пса
- Из Буџета Републике Српске ће сутра на рачуне општина и градова у Републици Српској бити дозначена и средства потребна за исплату накнада за туђу његу и помоћ за мјесец март - наводи се у саопштењу.
