Познато када у Српској почиње поврат новца за гориво

АТВ
14.04.2026 12:21

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

На одређеним бензинским пумпама у Републици Српској од данас почиње поврат 10 пфенинга од акцизе на нафтне деривате, потврдио је за РТРС Милован Бајић, директор "Крајина петрола".

- На одређеним пумпама почиње примјена данас на свим осталим сутра. Оно што грађани треба да знају да ће морати доказати да су становници Републике Српске, да је возило регистровано у БиХ и ако желе биће им умањено 10 пфенинга по литру од укупне цијене. Ми ћемо за те износе на основу договора о пословно техничкој сарадњи то регулисати каснија са Владом Републике Српске - истакао је Бајић.

Подсјећамо, Влада Српске је донијела Одлуку о директној подршци због поремећаја на тржишту нафтних деривата.

