Познато када у Српској почиње поврат новца за гориво

Аутор:АТВ
Коментари:0
На одређеним бензинским пумпама у Републици Српској од данас почиње поврат 10 пфенинга од акцизе на нафтне деривате, потврдио је за РТРС Милован Бајић, директор "Крајина петрола".
- На одређеним пумпама почиње примјена данас на свим осталим сутра. Оно што грађани треба да знају да ће морати доказати да су становници Републике Српске, да је возило регистровано у БиХ и ако желе биће им умањено 10 пфенинга по литру од укупне цијене. Ми ћемо за те износе на основу договора о пословно техничкој сарадњи то регулисати каснија са Владом Републике Српске - истакао је Бајић.
Свијет
Подсјећамо, Влада Српске је донијела Одлуку о директној подршци због поремећаја на тржишту нафтних деривата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч10
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
38
13
32
13
29
13
14
13
13
Тренутно на програму