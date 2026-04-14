Гагић: Приоритет запошљавање 500 дјеце погинулих бораца

Аутор:АТВ
Коментари:2
Запошљавање 500 дјеце погинулих бораца до краја године приоритет је за Борачку организацију Републике Српске, изјавио је предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.
Након састанка са министром рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Раданом Остојићем, Гагић је рекао новинарима да је разговарано о Приједлогу измјена и допуна Закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца који је недавно утврдила Влада.
"Разговарали смо и о Закону о пензијско-инвалидском осигурању и Закону о здравственој заштити који могу побољшати положај борачке популације", навео је Гагић и захвалио ресорном министру на подршци БОРС-у и залагању да се унаприједи положај борачке популације у Српској.
Остојић ће данас разговарати и са представницима Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза ратних војних инвалида, Удружења ампутираца УДАС и Савеза логораша.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч10
Република Српска
6 ч14
Република Српска
18 ч10
Најновије
Најчитаније
13
38
13
32
13
29
13
14
13
13
Тренутно на програму