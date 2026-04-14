Гагић: Приоритет запошљавање 500 дјеце погинулих бораца

АТВ
14.04.2026 10:08

2
Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Запошљавање 500 дјеце погинулих бораца до краја године приоритет је за Борачку организацију Републике Српске, изјавио је предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.

Након састанка са министром рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Раданом Остојићем, Гагић је рекао новинарима да је разговарано о Приједлогу измјена и допуна Закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца који је недавно утврдила Влада.

"Разговарали смо и о Закону о пензијско-инвалидском осигурању и Закону о здравственој заштити који могу побољшати положај борачке популације", навео је Гагић и захвалио ресорном министру на подршци БОРС-у и залагању да се унаприједи положај борачке популације у Српској.

Остојић ће данас разговарати и са представницима Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Савеза ратних војних инвалида, Удружења ампутираца УДАС и Савеза логораша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (2)
