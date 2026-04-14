Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш

14.04.2026 06:53

Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одговорио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу на његове тврдње о условима најављеног ТВ дуела.

Без много околишања, Минић је поручио да је спреман за сваку врсту сучељавања.

"Сутра у 20 часова бићу у Кући Милановића. Чекам те, ако смијеш", написао је Минић на мрежи Икс.

Подсјетимо, Станивуковић је рекао да се од најављене ТВ дебате дошло до нечег другог.

Драшко Станивуковић-03032026

Бања Лука

Станивуковић одустаје од дебате? Конференција је вишак и за јавност непотребна

"Умјесто равноправне дебате нуди нам се формат у којем једна страна контролише све услове. Јасно је да ово што нам се нуди није дебата, него једнострано дефинисан формат", рекао је Станивуковић.

Саво Минић

Драшко Станивуковић

Бањалука

кућа Милановића

Минић Станивуковић дуел

ТВ дебата

Прочитајте више

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић одустаје од дебате? Конференција је вишак и за јавност непотребна

2 ч

10
Јуниори Ритаса славе титулу

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: трофејни "Хет-трик" за јуниоре Лијетувос Ритаса

11 ч

0
Требиње очекује туристичке рекорде

Друштво

Требиње очекује туристичке рекорде

11 ч

0
Анализа мађарских избора у студија АТВ-а, на слици су Дејан Рауш и Андреа Јаглица

Свијет

Анализа избора у Мађарској: Шта је пресудило и какав ће бити распоред у Парламенту?

11 ч

0

Више из рубрике

Република Српска

Република Српска

Треба ли Република Српска да ревидира став према Европској унији?

13 ч

9
На слици је министар правде Републике Српске Горан Селак

Република Српска

Позитиван ревизорски извјештај за Министарство правде Републике Српске

14 ч

2
"Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима"

Република Српска

"Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима"

17 ч

0
Драган Дакић: "Српски пут од клетве до слободе"

Република Српска

Драган Дакић: "Српски пут од клетве до слободе"

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

06

Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

08

54

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

08

50

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

08

44

Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

08

38

Снажан земљотрес погодио Русију

