Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш

Аутор:АТВ
Коментари:5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одговорио је градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу на његове тврдње о условима најављеног ТВ дуела.
Без много околишања, Минић је поручио да је спреман за сваку врсту сучељавања.
"Сутра у 20 часова бићу у Кући Милановића. Чекам те, ако смијеш", написао је Минић на мрежи Икс.
. @Stanivukovic_D Спреман сам да одговорим на свако питање, теби и свима другима.— Саво Минић (@minic_savo) April 13, 2026
Подсјетимо, Станивуковић је рекао да се од најављене ТВ дебате дошло до нечег другог.
Бања Лука
Станивуковић одустаје од дебате? Конференција је вишак и за јавност непотребна
"Умјесто равноправне дебате нуди нам се формат у којем једна страна контролише све услове. Јасно је да ово што нам се нуди није дебата, него једнострано дефинисан формат", рекао је Станивуковић.
