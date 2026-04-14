Станивуковић одустаје од дебате? Конференција је вишак и за јавност непотребна

Аутор:АТВ
Коментари:10
Док се јавност у Републици Српској припрема за најављени телевизијски дуел између премијера Републике Српске Саве Минића и градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића, први човјек највећег града Српске поново мијења плочу.
У видеу објављеном на друштвеним мрежама, Станивуковић је поручио да на услове које нуди Влада Српске не пристаје, називајући их "једностраним приступом".
"Тражили смо само сарадњу и договор, а добили смо једностран приступ. Свако одбијање одржавања састанка у вези са реализацијом ТВ дебате сматраћемо одустајањем, јер организација једног оваквог ТВ формата заслужује озбиљан приступ и договор. До тада, позив остаје отворен", поручио је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Он је додао да је позив предсједника Владе Републике Српске Саве Минића на ТВ дебату прихватио одмах, без калкулација и без условљавања.
"Међутим, од најављене ТВ дебате дошли смо до нечег потпуно другог. Умјесто отвореног сучељавања аргумената, данас нам се нуди конференција за новинаре уживо, са новинарима и питањима која акредитује Биро Владе Републике Српске. Умјесто равноправне дебате, нуди нам се формат у којем једна страна контролише све услове. Јасно је да ово што нам се нуди није дебата, него једнострано дефинисан формат: са новинарским питањима под контролом, акредитацијама које одобрава Влада, без јасних правила, којим редослиједом се постављају питања, колико траје одговор, колико новинара једна медијска кућа може да акредитује, да ли постоји реплика и слично", навео је Станивуковић.
Градоначелнику Бањалуке посебно смета што би пренос реализовала Радио-телевизија Републике Српске.
"Једино што је познато јесте да би пренос вршила Радио-телевизија Републике Српске. Седам дана тражимо да се наши медијски тимови и протокол састану да договоримо правила и утврдимо услове, да направимо оно што и јесте по стандардима ТВ дебата, али одговора нема. Из свега овог јасно је да је премијер спреман да говори само тамо гдје су питања контролисана, а услови унапријед режирани. Све мимо тога је за њега неприхватљив терен и ту се јасно види изостанак и храбрости и капацитета", тврди Станивуковић.
Станивуковић је подсјетио да су он и Минић већ имали три заједничке конференције за медије, те да би четврта била "вишак и за јавност непотребна".
"Вјерујем да ћемо их имати још након што неки пројекат или догађај завршимо, али у овом тренутку четврта таква конференција је вишак и за јавност непотребна, а за нас једнострана и неприхватљива. Још једном јасно поручујем да сам спреман за ТВ дебату, за стварно сучељавање по областима и темама важним за Републику Српску, са модератором око којег ћемо се заједнички усагласити и по правилима и стандардима која важе за дебату у Европи и свијету. До тада, позив остаје отворен", навео је Станивуковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
11 ч0
Друштво
11 ч0
Свијет
11 ч0
Хроника
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
50
08
44
08
38
Тренутно на програму