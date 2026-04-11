Ове производе Бањалучани највише траже овог Васкрса

Бањалучани не жале новац када треба платити домаће производе. Истичу да је домаће ипак домаће и оправдавају цијене, јер је, како кажу битан квалитет и за Васкрс бирају само најбоље.
"Највише бирају домаће месо јунетину, свињетину, телетину, сухомеснате производе. Када је у питању домаће сви бирају квалитет", говори нам радница меснице Свјетлана Бранковић.
Иако је суботње јутро почело гужвама у месницама истичу да се све стиже и да меса има довољно за све.
"Јесте мало гужва али се трудимо да све испоштујемо, мало се чека али се стигне све", додаје Бранковићева.
"Имамо наше домаће сухомеснате производе кобасице, сланину пеку врат домаће, а за празнике имамо и печену прасетину", говоре месари за АТВ.
Повећане цијена меса у односу на оне лани су незнатне. У поређењу са поскупљењима у другим секторима минималне, тврде трговци. Управо та приступачност цијена привукла је велики број заинтересованих муштерија којима су квалитет и домаћи узгој на првом мјесту.
"Оно што је приступачно мало свињетине мало јунетине, мало пилетине",
"Свега по мало, и печења и све!", причају нам грађани
А да Бањалучани воле трпезу употпунити воћем и поврћем доказ је гужва на Тржници. Салата је неизоставан дио празничног стола, а тражи се и који млади лук више.
"Ја имам још, продало се продало сине", прича нам продавачица на Тржници.
"Јуче је била већа гужва али сам задовољна и данас", говоре нам трговци.
Купци не крију задовољство бањалучком тржницом која је како кажу њихова адреса увијек а не само за празнике. Наглашавају да су задовољни комплетном понудом.
"Разнолико је јако је лијепа понуда, квалитетно је свјеже је што је најважније".
"Лук, зелену салату све, паприку", кажу нам Бањалучани.
Било да се Васкрс слави у породичном дому, или у природи на неком од излетишта чињеница је да ће овај празник окупити бројне породице, фамилије и пријатеље. Дружење неће изостати а ни по свакој прилици квалитетна и домаћа храна произведена у Републици Српској.
