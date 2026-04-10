Ваздушни коридори Бањалуке под притиском урбанизације

Густа изградња и високи објекти нису само естетски проблем. Они директно утичу на стварање такозваних "врелих острва“.
Због блокирања природног струјања вјетрова, љетне врелине постају неподношљиве, јер густо изграђени објекти онемогућавају природно хлађење животног простора.
Кошарка
Да се најежиш: Дирљив опроштај од Вујошевића на мечу Партизан - Жалгирис
"Не само распоређеност и оријентисаност великих објеката и блокова, већ је јако важна и њихова висина у зависности од локације гђе су смјештени. Кад ставите све у негативан контекст небриге, добијате ситуацију коју ми имамо. Добијамо врела острва у којима имамо прегријавање до те мјере да не можемо да охладимо зграде", објашњава за АТВ Петар Гверо, шеф Катедре за термодинамику на Машинском факултету Универзитета у Бањалуци.
Иако се пораст температуре биљежи чак и на планинама, врелина је најосјетнија у градском језгру. Без адекватног планирања о којем струка говори, бетон и асфалт постају акумулатори топлоте.
"Имамо пораст који је чак и већи од пораста на глобалном нивоу, а то се највише осјећа управо у градским зонама гдје због веће количине бетона и асфалта у љетним мјесецима долази до стварања тзв. острва топлог ваздуха... гдје буде поприлично топло, не само у данима већ и у ноћним сатима", каже Милица Ђорђевић, метеоролог Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Стручњаци упозоравају, ништа боља ситуација није ни у зимским мјесецима. Грађане Бањалуке сваке зиме прати индекс загађености ваздуха који обара рекорде, а проблем није само у ономе што ложимо, већ и у ономе што градимо.
“Генерално, дијелови града који су најпроблематичнији су гдје имате велики број малих димњака и у принципу гдје се једноставно, захваљујући високим зградама и пренабијеној градњи, спречава циркулација", каже Гверо.
Србија
Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење
Бањалука се годинама “гуши у бетону” јер се регулациони планови праве без јасне визије и кровног документа. Како би се зауставила неповратна штета и како би Бањалука поново продисала, једино рјешење је хитан повратак струци и израда озбиљног урбанистичког плана.
Ипак, градоначелник највећег града Српске не слаже се са струком.
Између бетона који задржава топлоту, загађеног ваздуха и тишине институција које само пребацују одговорност, грађани остају заробљени у граду који све теже дише. А сам град Бањалука ризикује да изгуби оно најосновније: здраво и одрживо окружење за живот.
Раст броја високих зграда у градским језгрима не мијења само изглед Бањалуке, већ и микроклиму урбаних средина.
Струка упозорава – начин на који градимо може утицати на проток ваздуха и појачати осјећај спарине током љетних мјесеци.
