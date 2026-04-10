Од сутра поново саобраћа мини панорамски аутобус "Бањ бус"

10.04.2026 11:59

Од сутра ће поново саобраћати мини панорамски аутобус који вози до једног од најпосјећенијих бањалучких излетишта Бањ брда.

Планирано је да панорамски аутобус "Бањ бус" током априла саобраћа суботом и недјељом, као и за Дан града 22. априла – када ће превоз бити бесплатан.

Траса којом ће возити аутобус креће од Фабрике обућа "Бема", улицама војводе Пере Креце и Косте Војиновића, те Пут бањалучког одреда до Споменика на Бањ брду.

Панорамски аутобус иде на сваки сат времена у периоду од 9.00 до 20.00 часова. У случају већег броја посјетилаца, линија ће бити на сваких пола сата.

Цијена карте је једна КМ, без обзира на стајалиште гдје је путник ушао, а за дјецу до пет година превоз је бесплатан, уз пратњу старије особе.

Превоз врши бањалучки "Алдемо турс".

