Од сутра поново саобраћа мини панорамски аутобус "Бањ бус"

Коментари:0
Од сутра ће поново саобраћати мини панорамски аутобус који вози до једног од најпосјећенијих бањалучких излетишта Бањ брда.
Планирано је да панорамски аутобус "Бањ бус" током априла саобраћа суботом и недјељом, као и за Дан града 22. априла – када ће превоз бити бесплатан.
Траса којом ће возити аутобус креће од Фабрике обућа "Бема", улицама војводе Пере Креце и Косте Војиновића, те Пут бањалучког одреда до Споменика на Бањ брду.
Друштво
Панорамски аутобус иде на сваки сат времена у периоду од 9.00 до 20.00 часова. У случају већег броја посјетилаца, линија ће бити на сваких пола сата.
Цијена карте је једна КМ, без обзира на стајалиште гдје је путник ушао, а за дјецу до пет година превоз је бесплатан, уз пратњу старије особе.
Превоз врши бањалучки "Алдемо турс".
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
21 ч0
Бања Лука
21 ч13
Бања Лука
21 ч0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
16
17
07
16
53
16
42
Тренутно на програму