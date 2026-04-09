Мјештани дочекали нови мост: Чесма коначно повезана са градом

Аутор:АТВ
Коментари:0
У бањалучком насељу Чесма данас је свечано отворен новоизграђени мост. Објекат дужине 175 метара, чија вриједност износи 6,6 милиона КМ, значајно ће растеретити гужве у граду и унаприједити свакодневни саобраћај.
Овај пројекат је од стратешког значаја за Бањалуку јер директно повезује Чесму са центром града, али и олакшава повезаност према општинама Челинац и Котор Варош.
Мост је пуштен у саобраћај свечаним пресјецањем врпце. У церемонији су учествовали премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић, који су потом и прошетали новом саобраћајницом.
"Добили смо мост дужине 175 метара и ширине 15,5 метара, са двије саобраћајне траке. Иако је рок за завршетак радова био изазован, због лоших временских прилика, неријешених имовинско-правних односа на лијевој обали Врбаса и неусклађености документације, радови су се одужили. Ипак, данас смо успјешно завршили посао", рекао је в.д. директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Јанковић је додао да је застоје премостила Влада Републике Српске својим одлукама, задуживши ЈП "Путеви Српске" да заврше овај капитални пројекат.
"Директор Јанковић и ја добили смо јасан задатак и рокове. Није било једноставно; најлакше је поставити асфалт, али су препреку представљали нерашчишћени рачуни. Морам истаћи да смо наишли на потешкоће и са градском администрацијом и са власницима парцела на лијевој обали Врбаса. Иако неке ствари још нису до краја завршене, добили смо безусловну сагласност да се радови наставе и да мост буде предат грађанима Бањалуке", истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Министар и директор су исказали захвалност руководству Српске јер су, на њихову иницијативу, преузели реализацију пројекта од Града Бањалука.
"Што се тиче овог моста и свега што ћемо радити у будућности, рећи ћу само: ово смо договорили, обећали и завршили", поручио је премијер Републике Српске Саво Минић.
Изградња моста почела је 5. новембра 2022. године. Овај инфраструктурни објекат не само да спаја насеље Чесма са центром, већ представља и кључну тачку за бржи саобраћај ка сусједним општинама.
Опширније у прилогу:
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
