Путин прогласио васкршње примирје

Аутор:

АТВ
09.04.2026 21:37

Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Прес-служба Кремља саопштила је данас да је руски предсједник Владимир Путин прогласио васкршње примирје.

У саопштењу се наводи да је одлуком Врховног команданта Оружаних снага Русије, у вези са приближавањем православног празника Васкрса, проглашен прекид ватре од 16.00 сати по московском времену (15.00 сати по средњеевропском времену) 11. априла до краја дана 12. априла, пренио је ТАСС.

Истиче се да Москва очекује да ће украјинска страна слиједити руски примјер у вези са примирјем.

Наводи се да је Путин такође наложио руским оружаним снагама да обуставе непријатељства током примирја, али да буду спремне да одговоре непријатељу.

