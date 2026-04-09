Прес-служба Кремља саопштила је данас да је руски предсједник Владимир Путин прогласио васкршње примирје.
У саопштењу се наводи да је одлуком Врховног команданта Оружаних снага Русије, у вези са приближавањем православног празника Васкрса, проглашен прекид ватре од 16.00 сати по московском времену (15.00 сати по средњеевропском времену) 11. априла до краја дана 12. априла, пренио је ТАСС.
Истиче се да Москва очекује да ће украјинска страна слиједити руски примјер у вези са примирјем.
Нетанјаху дао инструкције: Започните што прије
Наводи се да је Путин такође наложио руским оружаним снагама да обуставе непријатељства током примирја, али да буду спремне да одговоре непријатељу.
Медведев: У Украјини откривене лабораторије за производњу биолошког наоружања
