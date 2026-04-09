Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

Значајна глобална иницијатива у области радничких права забиљежена је у Италији, гдје запослени сада имају могућност да добију до три дана плаћеног одсуства годишње како би бринули о кућним љубимцима са озбиљним здравственим проблемима.
Ово одсуство одобрава се под строгим условима: неопходна је потврда ветеринара која доказује потребу за хитном његом, а животиња мора бити регистрована и чипована.
Овакав развој догађаја није дошао изненада.
Правни оквир почео је да се обликује још 2017. године, захваљујући преседану и значајном судском спору у Риму.
Наиме, једна радница у универзитетској библиотеци затражила је слободне дане како би његовала свог остарјелог љубимца.
На крају је добила спор, осигуравши и право на одсуство и исплату дневница за те дане.
Суд је тада прихватио аргумент да, према члану 727. италијанског Кривичног законика, остављање животиње да пати представља кривично дјело.
Водећи се том логиком, брига о болесном љубимцу престала је да се третира као лични избор и постала законска обавеза.
Ова нова политика одражава знатно ширу друштвену промјену.
Италија кроз своје законодавство све више прихвата реалност да кућни љубимци нису просто "власништво", већ равноправни чланови породице, признајући снажну емотивну везу између човјека и животиње.
Док се у многим земљама љубимци правно и даље третирају искључиво као имовина, италијански приступ пркоси таквом оквиру, подижући бригу о животињама на ниво озбиљне друштвене и моралне одговорности.
За многе запослене, ова новина доноси огромно олакшање. До сада је мучна дилема - бирати између одласка на посао и бриге о тешко болесном љубимцу, била сурова реалност многих радника.
Италијанска иницијатива сада отвара простор за дебату и у другим државама, јачајући свест о томе да радно законодавство може, а можда би и морало - да се прилагоди савременим друштвеним односима и потребама.
(Euronews)
