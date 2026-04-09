Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

09.04.2026 18:12

Коса
Фото: pexels

Фарбање косе је инвестиција - у вријеме, новац и самопоуздање. Али чак и најљепша нијанса може брзо изгубити сјај ако се не бринете правилно о коси.

Било да носите платинасто плаву, тамно браон или ватрено црвену, боја ваше косе захтијева одржавање да би остала вибрантна и здрава.

Ево најчешћих 5 грешака које могу уништити вашу боју косе и како их поправити, да ваша коса остане лепа и сјајна недељама.

1. Прање косе превише рано послије фарбања

Грешка: Напустите салон и одмах те вечери или сутрадан оперете косу.

Зашто је лоше: Свјеже обојена коса треба времена да се кутикула затвори и задржи пигмент. Преурањено прање може уклонити боју и учинити је беживотном и неуједначеном.

Како поправити: Сачекајте најмање 48 до 72 сата прије него што оперете косу послије фарбања. То даје молекулима боје времена да се стабилизују и повежу са власи.

2. Коришћење погрешног шампона

Грешка: Узимате свој обични шампон (или још горе шампон за дубинско чишћење) без размишљања о боји.

Зашто је лоше: Многи шампони садрже сулфате и јаке детерџенте који скидају боју и влагу из косе.

Како поправити: Пређите на шампон и регенератор без сулфата, намијењен обојеној коси. Тражите производе са ознаком "колор-протектинг" или "колор-пресервинг".

3. Претјерано коришћење апарата за топлотно стилизовање

Грешка: Фенирање, увијање или исправљање сваког дана без заштите од топлоте.

Зашто је лоше: Висока температура оштећује кутикулу косе и узрокује бржи губитак боје, остављајући косу сувом и изблиједјелом.

Како поправити: Увијек користите спреј или серум за заштиту од топлоте прије стилизовања. Покушајте да неколико дана у недјељи дозволите коси да се природно осуши или користите стилизовање без топлоте.

4. Прање косе пречесто

Грешка: Шампонирање свакодневно из навике.

Зашто је лоше: Свако прање уклања део боје и природних уља, остављајући косу сувом и боју беживотном.

Како поправити: Циљајте да косу перете највише два до три пута недјељно. Између прања користите добар суви шампон да коса изгледа свјеже, преноси Она.рс.

