Да ли правилно његујете косу? Ово су разлози зашто вам се боја брзо испере

Фарбање косе је инвестиција - у вријеме, новац и самопоуздање. Али чак и најљепша нијанса може брзо изгубити сјај ако се не бринете правилно о коси.
Било да носите платинасто плаву, тамно браон или ватрено црвену, боја ваше косе захтијева одржавање да би остала вибрантна и здрава.
Ево најчешћих 5 грешака које могу уништити вашу боју косе и како их поправити, да ваша коса остане лепа и сјајна недељама.
Грешка: Напустите салон и одмах те вечери или сутрадан оперете косу.
Зашто је лоше: Свјеже обојена коса треба времена да се кутикула затвори и задржи пигмент. Преурањено прање може уклонити боју и учинити је беживотном и неуједначеном.
Како поправити: Сачекајте најмање 48 до 72 сата прије него што оперете косу послије фарбања. То даје молекулима боје времена да се стабилизују и повежу са власи.
Грешка: Узимате свој обични шампон (или још горе шампон за дубинско чишћење) без размишљања о боји.
Зашто је лоше: Многи шампони садрже сулфате и јаке детерџенте који скидају боју и влагу из косе.
Како поправити: Пређите на шампон и регенератор без сулфата, намијењен обојеној коси. Тражите производе са ознаком "колор-протектинг" или "колор-пресервинг".
Грешка: Фенирање, увијање или исправљање сваког дана без заштите од топлоте.
Зашто је лоше: Висока температура оштећује кутикулу косе и узрокује бржи губитак боје, остављајући косу сувом и изблиједјелом.
Како поправити: Увијек користите спреј или серум за заштиту од топлоте прије стилизовања. Покушајте да неколико дана у недјељи дозволите коси да се природно осуши или користите стилизовање без топлоте.
Грешка: Шампонирање свакодневно из навике.
Зашто је лоше: Свако прање уклања део боје и природних уља, остављајући косу сувом и боју беживотном.
Како поправити: Циљајте да косу перете највише два до три пута недјељно. Између прања користите добар суви шампон да коса изгледа свјеже, преноси Она.рс.
