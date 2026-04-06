Logo
Large banner

Која боја косе чини да изгледамо млађе?

Аутор:

АТВ
06.04.2026 18:39

Коментари:

0
Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.
Фото: Shisi Rizky/Pexels

Некада само пожелите промјену. Али не ону драстичну која вас потпуно мијења, већ ону суптилну која вас чини свјежијим, одморнијим и задовољнијим када се погледате у огледало. Управо такав ефекат има чоколадна боја косе, која је ове сезоне постала један од најтраженијих избора у салонима.

Није ријеч о тренду који траје једну сезону и нестаје, већ о нијанси која се изнова враћа, сваки пут са разлогом. Јер она не привлачи пажњу на силу - већ тихо мијења цјелокупан утисак.

Зашто чоколадна боја подмлађује лице

Једна од највећих предности ове нијансе јесте начин на који утиче на изглед коже и црта лица.

Топли тонови:

  • омекшавају контуре
  • ублажавају сјенке испод очију
  • враћају природан сјај

За разлику од превише тамних или хладних нијанси које могу нагласити умор, чоколадна боја дјелује као филтер - суптилно, али примјетно.

Зато многе жене примјећују да изгледају одморније чак и без додатне шминке.

Мока нијанса - тренд који је променио правила

Популарност чоколадних тонова додатно је порасла са појавом такозване "мока" нијансе, која представља савршен баланс између топлог и хладног тона.

Она:

  • не дјелује превише жуто
  • не иде у сиву
  • изгледа природно на различитим типовима коже

Управо та неутралност чини је сигурним избором за оне који желе промјену, али без ризика.

Како да изаберете нијансу која вам заиста пристаје

Нису све чоколадне нијансе исте, и управо ту многи гријеше.

Ако имате:

  • топао или маслинаст тен - бирајте топлије тонове
  • свијетлу или ружичасту кожу - боље ће вам пристајати хладнији мока тонови

Додатни савјет:

ускладите нијансу са бојом очију, јер то додатно наглашава природну љепоту.

Шта ако прелазите из плаве у смеђу

Ово је једна од најчешћих дилема.

Ако имате посвијетљену или плаву косу, прелазак на чоколадну нијансу захтјева пажљив приступ:

  • прво тонирање
  • постепено враћање пигмента
  • избјегавање наглих промјена

На тај начин добијате богату, дубоку боју без нежељених тонова.

Мали трикови из салона који праве велику разлику

Фризери често препоручују да се чоколадна нијанса додатно "разбије" благим праменовима или сјенчењем.

Тиме се добија:

  • већа дубина
  • визуелни волумен
  • природнији ефекат

Коса тада не изгледа једнолично, већ живо и покретно.

Одржавање које не тражи много времена

Још једна велика предност ове боје јесте њена практичност.

За разлику од свијетлих нијанси:

  • спорије се испира
  • израстак је мање примјетан
  • не захтјева често фарбање

Савјети:

  • користите шампоне за фарбану косу
  • убаците маску за сјај једном недјељно
  • заштитите косу од топлоте
Боја која изгледа скупо, а природно

Чоколадна боја косе има нешто што многе друге нијансе немају - равнотежу између луксуза и природности.

Не дјелује нападно, али оставља утисак.

Не тражи пажњу, али је добија.

И можда је баш зато постала избор број један - јер даје оно што сви желимо, а то је да изгледамо боље, а да не изгледа као да смо се превише трудили.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мода

Коса

Фарбање косе

фризер

тренд

Коментари (0)
Large banner

