Трамп: Сутра истиче рок

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је сутрашњи рок који је поставио Ирану за постизање договора коначан, те оцијенио да је приједлог Техерана "значајан, али недовољан".
"Рат би се могао завршити врло брзо уколико Иран испуни услове које САД траже", рекао је Трамп.
Амерички предсједник је поновио да је суштина сукоба у томе да Иран не може имати нуклеарно оружје.
"Поента рата је само једна ствар - Иран не може имати нуклеарно оружје. Техеран још има одређене количине ракета и дронова, сукоб се може брзо окончати", истакао је Трамп.
Нагласио је да је незадовољан поступцима иранске власти и упозорио да ће "платити велику цијену".
"Представници са којима САД преговарају су разумни и не толико радикализовани", рекао је Трамп.
Он је оцијенио да америчка јавност жели повратак војника кући.
"Могли бисмо се повући одмах, али желим да завршимо ово", додао је Трамп.
