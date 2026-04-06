Трамп: Сутра истиче рок

АТВ
06.04.2026 18:06

1
Трамп: Сутра истиче рок
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је сутрашњи рок који је поставио Ирану за постизање договора коначан, те оцијенио да је приједлог Техерана "значајан, али недовољан".

"Рат би се могао завршити врло брзо уколико Иран испуни услове које САД траже", рекао је Трамп.

Амерички предсједник је поновио да је суштина сукоба у томе да Иран не може имати нуклеарно оружје.

"Поента рата је само једна ствар - Иран не може имати нуклеарно оружје. Техеран још има одређене количине ракета и дронова, сукоб се може брзо окончати", истакао је Трамп.

Нагласио је да је незадовољан поступцима иранске власти и упозорио да ће "платити велику цијену".

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп

"Представници са којима САД преговарају су разумни и не толико радикализовани", рекао је Трамп.

Он је оцијенио да америчка јавност жели повратак војника кући.

"Могли бисмо се повући одмах, али желим да завршимо ово", додао је Трамп.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

