Америчка обмана: Спашавали пилота, а украли обогаћени уранијум?

06.04.2026 14:34

Фото: George Pak/Pexels

Министарство спољних послова Ирана саопштило је данас да америчка операција спашавања обореног пилота можда представља прикривање "крађе обогаћеног уранијума" из те земље.

Портпарол министарства спољних послова Ирана Есмаил Багеи изјавио је да постоји "много питања и нејасноћа" у вези са операцијом, преноси Тасним.

"Подручје у које је пао амерички пилот у провинцији Кохгилујех и Бојер-Ахмад удаљено је од мјеста гдје су покушали да слете или гдје су жељели да слете њихове снаге у централном Ирану", рекао је Багеи.

Према његовим ријечима, могућност да је ово била операција обмане, ради крађе обогаћеног уранијума никако не смије да буде игнорисана.

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је јуче да су Сједињене Америчке Државе спасиле другог члана посаде авиона Ф-15Е који је оборен у Ирану у петак, називајући операцију "храбром акцијом спашавања".

(б92)

