Logo
Large banner

ФБиХ: Енергоинвест тражи поскупљење гаса од 4,59 одсто у другом кварталу

06.04.2026 14:07

Коментари:

0
Сарајево
Фото: АТВ

Компанија Енергоинвест затражила је од Федералног министарства енергије, рударства и индустрије сагласност за поскупљење природног гаса у велепродаји за 4,59 одсто у другом кварталу ове године, уз образложење да је ријеч о минималној корекцији у условима значајног раста цијена на европским тржиштима.

Предложена цијена је 865,40 КМ за 1.000 метара кубних, а из Енергоинвеста наводе да је повећање умјерено јер су цијене у Европи и до 20 одсто више, те истичу да је током марта задржана јануарска цијена како би се грађани и привреда заштитили од наглих поскупљења.

Из компаније појашњавају да је корекција резултат раста набавне цијене од добављача, условљеног глобалним кретањима цијена гаса и нафте, али да домаће тржиште остаје стабилније захваљујући моделу заснованом на дугорочним уговорима и нафтној формули, преносе федерални медији.

Према наводима компаније, повећање ће ограничено утицати на крајње кориснике, односно на домаћинства минимално, уз додатно ублажавање због мање сезонске потрошње, док ће привреда и даље имати конкурентније цијене у односу на већину европских тржишта.

Из Енергоинвеста поручују да ће наставити активно управљање набавком и цијенама ради очувања стабилности тржишта и сигурности снабдијевања у условима глобалних енергетских турбуленција.

Подијели:

Тагови :

Енергоинвест

поскупљење гаса

ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner