Све веће гужве на границама, највеће се тек очекују

04.04.2026 21:07

Огромне гужве на границама, у Старој Градишци колоне од 5 километара
Фото: АМС РС

Вишечасовно чекање на границама постаје редовно стање на многим граничним прелазима у Босни и Херцеговини, али чекати сатима на граници у километарским колонама свакако је вијест за десетине хиљада грађана који су јуче кренули ка БиХ.

Празници су направили додатни притисак на излазу из Хрватске, односно улазу у БиХ. Градишка, Градина, Костајница, Брод, Изачић, Велика Кладуша, Хаџин поток, Орашје и Шепак су били најкритичнији. Негдје се синоћ чекало и по пет сати. Колоне у Градишци биле су и до 5 километара.

Стање на граничним прелазима

