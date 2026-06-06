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Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу

Аутор:

АТВ
06.06.2026 09:14

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Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу
Фото: Tanjug/AP/Noah K. Murray

Фудбалској репрезентацији Ирана одобрене су визе за улазак у Сједињене Америчке Државе уочи Свјетског првенства 2026. године, потврдили су амерички званичници.

Одлука је донесена само десет дана прије прве утакмице Ирана против Новог Зеланда, која је заказана за 15. јун у Лос Анђелесу.

Визе за играче и стручни штаб

Амерички званичници саопштили су да су издате визе неопходне за наступ Ирана на Мундијалу, укључујући оне за фудбалере и кључне чланове стручног и логистичког особља.

Истовремено су нагласили да Вашингтон неће дозволити да се визни систем злоупотријеби како би особе повезане с тероризмом ушле у САД под лажним изговором.

Иранска фудбалска федерација засад се није јавно огласила поводом одобрења виза.

Процес је био додатно оптерећен лошим односима САД и Ирана, као и америчким провјерама особа које би могле бити повезане с Исламском револуционарном гардом.

Иран је раније због визних проблема премјестио тренинг базу из Тусона у Аризони у Мексико.

Мундијал у три државе

Свјетско првенство 2026. почиње 11. јуна, а први пут ће га заједно организовати САД, Канада и Мексико.

Турнир ће бити први у проширеном формату са 48 репрезентација, а Иран ће групну фазу играти против Новог Зеланда, Белгије и Египта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Иран визе СП 2026

Америка

Иран

Свјетско првенство 2026

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