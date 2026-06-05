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Пауновић послије дебакла Србије: "Најбоље да заборавимо све ово"

Аутор:

АТВ
05.06.2026 09:07

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Вељко Пауновић
Фото: Таnjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Фудбалери Србије поражени су од Мексика резултатом 5:1, а послије дебакла у Толуки селектор Вељко Пауновић сматра да су без обзира на крајњи исход Орлови дали све од себе.

Нова провјера и нови фијаско фудбалера Србије. Нису се Орлови опоравили од пораза против Зеленоротских Острва, а већ је услиједио нови од Мексика.

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„На првом мјесту желим да истакнем ангажованост и пожртвованост свих момака који су дошли на ово путовање које није било ни мало лако. Мислим да је у првом полувремену екипа била у фантастичној енергији, веома добро смо контролисали дешавања и повели, дошли до јако лијепог гола. Драго ми је било јер су труд и напор момци претворили у погодак што је добро за нас јер у посљедње вријеме нисмо постизали голове на гостовањима“, рекао је Пауновић.

Селектор је потом анализирао наставак меча.

„Изједаначење је дошло њиховом заслугом, међутим други гол који је дошао пред сам крај полувремена, који смо сами себи дали, пуно нам је отежао посао. Момцима је то јако тешко пало, али то се дешава. Без обзира на резултат мислим да су момци дали све од себе у овом тренутку, примили смо голове из изнуђених грешака, два смо себи дали, морали смо боље да интервенишемо“, рекао је Пауновић.

На крају је закључак да је ова два меча најбоље заборавити.

„Све су то лекције које морамо да научимо, ово је млада екипа која је први пут играла заједно. Било је и добрих ствари, али резултат много тога квари. Јун је са овим утакмицама прошао, с обзиром на све околности на које сам ја лично много разочаран. Све је пало на ове момке. С једне стране ми је драго што су имали јако добро искуство, дали су све од себе, представаљали своју земљу на најбољи начин без обзира на ова два резултата. Јако ми је криво да се овако овај прозор потроши. Пред нама је пуно посла. Ја лично сам јако незадовољан и мораћемо да поправимо ствари. Вјероватно је најбоље да јун оставимо иза себе и заборавимо све ово“, поручио је на крају Пауновић, а преноси Спутњик.

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Тагови :

Вељко Пауновић

Србија

Мексико

фудбалер

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