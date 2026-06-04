Кров на "Истоку" готов до краја јуна

Аутор:АТВ
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Грађевинске машине на Градском стадиону раде пуном паром, а источна трибина добија своје ново рухо.
Оно што генерација Борчевих присталица прижељкују деценијама уназад коначно ће да се и оствари-кров над источном трибином требало би да у потпуности буде завршен до краја јуна.
Кров на Истоку један је од највећих инфраструктурних пројеката бањалучког клуба у посљедње вријеме, а све се ради са циљем да Борчеви навијачи добију боље услове на Градском стадиону.
Развој инфраструктуре, кажу у Платоновој улици, и даље остаје један од главних приоритета Фудбалског клуба Борац.
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