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Марио Цвитановић више није тренер Сарајева

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:50

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Марио Цвитановић више није тренер Сарајева
Фото: Instagram / FK Sarajevo

Фудбалски клуб Сарајево је обавијестио јавност да Марио Цвитановић (51) више није шеф стручног штаба Бордо тима.

Хрватски тренер је екипу Сарајева преузео 30. септембра прошле године када је на клупи наслиједио Хусрефа Мусемића.

Предводио је екипу на укупно 31 утакмици, остваривши 18 побједа, седам ремија и шест пораза.

"Клуб се захваљује Марију на професионалном раду и доприносу који је дао током свог мандата на клупи Сарајева", поручили су из клуба с Кошева.

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Тагови :

Марио Цвитановић

ФК Сарајево

Премијер лига БиХ

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