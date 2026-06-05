Нови дебакл Србије: Мексико забио пет голова!

Аутор:АТВ
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Репрезентација Србије поражена је у Толуки од Мексика 5:1 (2:1), којем је ово била посљедња провјера пред старт Свјетског првенства.
Орлови су први дошли до вођства и поред иницијативе домаћина, али сплетом несрећних околности на одмор су отишли са голом минуса. У наставку је извршен велики број измјена, а домаћин је славио захваљујући већем искуству, бољој припремљености, али и поново несрећним грешкама наше задње линије, која је за 90 минута игре постигла два аутогола.
Треба истаћи чињеницу да је велики број наших младих играча, поготово оних из Супер лиге Србије, први пут осјетило један феноменалан амбијент какав је био у Толуки.
МЕКСИКО: Рангел, Санчез, Монтес (58. Рејес)Васкез (73. Чавез Гарсија), Галардо, Фидалго (од 58. Мора), Лира (46. Алварез), Гутиерез, Алварадо (73. Пинеда), Хименез (58. Чавез), Квинонес (58. Вега).
СРБИЈА: Ф. Станковић (62. В. Илић), Ђурђевић (75. Костов), Ераковић (79. Миликић), Симић (75. П. Петровић), Букинац (62. Авдић), Драгојевић (62. Њ. Петровић), А. Станковић (75. Мимовић), Ранђеловић (46. Бирманчевић), Станић (46. Зукић), Штулић (46. Ивановић), Лучић (79. Недељковић).
Меч је почео онако се и очекивало, великим притиском силно мотивисаног домаћина коме је ово била последња провјера пред дуел са Јужном Африком, премијерним на Првенству свијета у САД, Мексику и Канади, 11. јуна. Имао је Мексико у уводних десетак минута неколико покушаја, али видјели смо и сјајне интервенције Филипа Станковића послије шанси које су имали Квинонес и Хименез.
Ослободила се Србија притиска на тренутак, имали су Орлови и први корнер, а како то само фудбал може да режира, послије иницијативе Мексика, радовала се Србија. Награда за велику борбу, пожртвованост. Дубинску лопту упутио је Владимир Лучић, погрешио је Галардо, а све казнио Петар Станић који је са неких 20-так метара погодио мрежу поред истрчалог голмана Рангела.
Наставио је домаћин са нападима, Квинонес је био у прилици. Улазило се у финиш полувремена када је Мексико стигао до изједначења. Послије центаршута Гутиереза, главом је реаговао Васкез и Филип Станковић је сада био немоћан. И када се очекивало да се на одмор оде без условно речено побједника, већ је била надокнада, један неспоразум у нашем шеснаестерцу донио је поклон домаћину, аутогол у најгорем тренутку.
Наставак је донио потпуну доминацију домаћина, а прву прилику поносно су имали Орлови. Покушао је Стефан Букинац, али лопта је завршила поред стативе гола Мексика. Уследио је велики број измјена, селектор Вељко Пауновић је већ од 46. минута извршио четири, а касније су практично сви играчи добили прилику. Домаћин је повећао вођство у 57. минуту, лопта је погодила стативу, дошла до Хименеза који је пласирао у мрежу. Четврти гол поново је био сплет невјероватних околности, Мексико је извео корнер са десне стране, Адем Авдић је покушао да избаци лопту, али прешла му је преко ноге и завршила иза леђа Вељка Илића.
И када се очекивао крај меча, Месико је постигао пети гол, Чавез се изборио за позицију и упутио страховити јак ударац, толико да се лопта одвила од мреже.
(б92)
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