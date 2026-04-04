Који је одговор БиХ на потенцијално нове мигрантске кампове?

Аутор:Кристина Секерез
Балкан постаје одлагалиште за мигранте, такав је барем план западноевропских земаља. Своје границе би да затворе, а мигранте чији су захтјеви за азил одбијени да депортују у треће земље на Западном Балкану.
Платили би за то, пишу тамошњи медији. Ту је, дакле, на мети и БиХ. Нови мигрантски талас би донио и нове безбједносне проблеме. Како смо знали прије 10 година, тако је и данас, неће бити отварања никаквих кампова на простору Републике Српске, категоричан је Мирослав Вујичић.
„Тај процес је веома опасан, јер врло добро знамо какви су ти људи, да су то људи са различитим економским и социолошким гледањима у односу на нас, на људе који живе у Европи и да је немогуће њих асимиловати у друштво, како у Европи, тако и у БиХ“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Тај став ништа не може промијенити. Из СНСД-а још кажу, неће бити прихваћени ни мигранти који се враћају, нити било који нови.
„Ми смо против тога и Република Српска остаје при том мишљењу, при том ставу да нећемо прихватити ниједног мигранта, ниједан камп колико год ЕУ плаћала по дану, по смјештају мигранта. То је за нас опасна прича, борићемо се и на нивоу БиХ, наравно, да се они не прихвате ни у БиХ, па нек'се враћају на крају крајева у земље из којих су дошли“, рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС.
БиХ не смије бити хот-спот за прихват миграната, сагласни су и у СДП-у. Мигрантску кризу су на својој кожи најбоље осјетили у Унско – санском кантону.
„Треба се наступити искључиво кроз институције БиХ и јасно дати дознања да БиХ не може бити никакав простор гдје ће мигранти се задржавати, већ да се проблем рјешава тамо гдје је и настао. Дакле, ја подсјећам да значајан број миграната који дође на територију БиХ заправо је већ био на територији ЕУ“, рекао је Албин Муслић, посланик СДП-а у ПД ПС БиХ.
Покушај враћања миграната није нов, али то Европа треба да рјешава сама са собом. Постоји механизам реадмисије, подсјећа Саша Мићин.
„Ја не видим разлог зашто они то не раде, зашто они евентуално преферирају Балкан као могућу локацију, да ли они сматрају да ми толико не знамо или не разумијемо те процесе, па да на тај начин нас омаловажавају и опет покушавају једну од многих својих игара да изведу на тај начин да се ријеше свој баласта, а да, у принципу, проблем праве негдје на сасвим другом мјесту“, рекао је Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука УНИБЛ.
Одлука да на територији Републике Српске није дозвољено присуство миграната показала се као и те како исправна, оцјена је Саше Мићина. Подсјећа и да Мађарска има добре ефекте, иако је била на мети критика ЕУ. Истa ЕУ која би проблем с мигрантима да рјешава преко леђа других. Не би чудило да неки и пукну под притиском зарад добрих односа, економских предности и зближавања с западноевропским земљама.
