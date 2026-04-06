Одређен притвор осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Горану Лајићу и осталим осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка заплијењеног у полицијској акцији ”Бразил”.
Осим Лајићу притвор је одређен Срђану Николићу, супружницима Драженки и Мирку Угреновићу, сви из Градишке и Славену Бутигану из Неума. Сви су осумњичени да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом, док се Мирко Угреновић терети и за недозовољено посједовање оружја.
Сви су ухапшени 2. априла у акцији ”Бразил” након што је на путу Козарска Дубица - Градишка, у мјесту Драксенић полиција пресрела аутомобил, којим је управљао Бутиган, а у коме је откривено 45 килограма марихуане. Мањи дио дроге од око пет килограма откривен је на подручју села Демировац, а још 300 грама марихуане проађено у водокотлићу, током претреса куће коју је користио брачни пар Угреновић.
Према информацијама из истраге дрогу је набавио Лајић, те је предао Бутигану ради даљег транспорта у који су били укључени и остали осумњичени.
