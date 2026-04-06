Logo
Large banner

Одређен притвор осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка

Аутор:

Огњен Матавуљ
06.04.2026 13:44

Коментари:

0
хапшење осумњичених у акцији Бразил
Фото: Уступљена фотографија

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Горану Лајићу и осталим осумњиченима за кријумчарење 50 килограма сканка заплијењеног у полицијској акцији ”Бразил”.

Осим Лајићу притвор је одређен Срђану Николићу, супружницима Драженки и Мирку Угреновићу, сви из Градишке и Славену Бутигану из Неума. Сви су осумњичени да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом, док се Мирко Угреновић терети и за недозовољено посједовање оружја.

Сви су ухапшени 2. априла у акцији ”Бразил” након што је на путу Козарска Дубица - Градишка, у мјесту Драксенић полиција пресрела аутомобил, којим је управљао Бутиган, а у коме је откривено 45 килограма марихуане. Мањи дио дроге од око пет килограма откривен је на подручју села Демировац, а још 300 грама марихуане проађено у водокотлићу, током претреса куће коју је користио брачни пар Угреновић.

Према информацијама из истраге дрогу је набавио Лајић, те је предао Бутигану ради даљег транспорта у који су били укључени и остали осумњичени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Бразил

марихуана

Градишка

Окружни суд Бањалука

трговина дрогом

Једномјесечни притвор

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

57

07

52

07

38

07

33

07

25

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner