Logo
Large banner

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

Аутор:

Огњен Матавуљ
06.04.2026 08:34

Коментари:

0
Фото: АТВ

У бањалучком насељу Лауш јутрос је дошло до саобраћајне незгоде када је аутобус ударио у жену на бициклу.

Након несреће жена је превезена у Хитну помоћ, а степен повреда засад није познат.

Према незваничним информацијама аутобусом је такође управљала жена.

У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила око седам часова недалеко од кружног тока у Карађорђевој улици.

"У незгоди су учествовали аутобус и бицикл. У току је увиђај након којег ће бити познато више информација", наводе у полицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner