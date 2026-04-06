Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

Аутор:Огњен Матавуљ
У бањалучком насељу Лауш јутрос је дошло до саобраћајне незгоде када је аутобус ударио у жену на бициклу.
Након несреће жена је превезена у Хитну помоћ, а степен повреда засад није познат.
Према незваничним информацијама аутобусом је такође управљала жена.
У ПУ Бањалука наводе да се незгода догодила око седам часова недалеко од кружног тока у Карађорђевој улици.
"У незгоди су учествовали аутобус и бицикл. У току је увиђај након којег ће бити познато више информација", наводе у полицији.
