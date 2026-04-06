Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

У бањалучкој Гимназији и Електротехничкој школи јутрос су стигле дојаве о постављеним бомбама.
Како је АТВ писао, дојава о бомби у Гимназији је стигла око 6:30, а у току је противдиверзиони преглед школе.
Бања Лука
Дојава о бомби у бањалучкој Гимназији
"Јутрос око 06.30 часова пријављено је да је на мејл адресу средње школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП-а у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством", речено је за АТВ из ПУ Бањалука.
Убрзо је стигла и друга пријава, овај пут из Електротехничке школе.
"Јутрос око 6.40 часова пријављено је да је на мејл адресу још једне средње школе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа. Полицијски службеници поступају по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством и слиједи вршење ПДЗ прегледа", речено је из ПУ Бањалука.
