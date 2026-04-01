Logo
Large banner

Нема безбједносне пријетње, дојава о бомби у Делти била лажна

01.04.2026 19:09

Коментари:

0
Нема безбједносне пријетње, дојава о бомби у Делти била лажна
Фото: ATV

Противдиверзионим прегледом полиције утврђено је да је дојава о постављеној експлозивној направи у тржном центру Делта била лажна и да не постоји безбједносна пријетња, потврђено је за АТВ.

Данас је други пут у посљедња три дана стигла дојава о постављеној бомби у тржном центру Делта.

"Данас око 17,35 часова пријављено је да је на мејл адресу тржног центра у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", речено је из полиције за АТВ.

Полиција је након добијене пријаве експресно евакуисала тржни центар.

Подијели:

Тагови :

дојава о бомби

"Delta planet"

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

Бања Лука

Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

4 д

0
Поново драма у Делти: Још једна дојава о бомби

Бања Лука

Поново драма у Делти: Још једна дојава о бомби

4 д

1
Кантер из блока

Бања Лука

Гејминг за хуманост: „Кантер из блока 4 на 4“ у суботу на Петрићевцу

4 д

0
Авион, лет

Бања Лука

Летови почињу 9. јуна: Аеродром Бањалука уводи нову-стару линију

4 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner