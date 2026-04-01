Нема безбједносне пријетње, дојава о бомби у Делти била лажна

Противдиверзионим прегледом полиције утврђено је да је дојава о постављеној експлозивној направи у тржном центру Делта била лажна и да не постоји безбједносна пријетња, потврђено је за АТВ.
Данас је други пут у посљедња три дана стигла дојава о постављеној бомби у тржном центру Делта.
"Данас око 17,35 часова пријављено је да је на мејл адресу тржног центра у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", речено је из полиције за АТВ.
Полиција је након добијене пријаве експресно евакуисала тржни центар.
