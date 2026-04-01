Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

АТВ
01.04.2026 18:37

Због нове дојаве о постављеној експлозивној направи у тржном центру Делта полиција је евакуисала присутне.

Као што је био случај и прије три дана, поново се стварају гужве у саобраћају на једној од најпрометнијих улица у Бањалуци.

Испред тржног центра остало је свега неколико аутомобила, а полиција врши противдиверзиони преглед.

