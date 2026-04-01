Logo
Large banner

Од данас ново радно вријеме бањалучких кафића и трговина

Аутор:

АТВ
01.04.2026 07:03

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Трговине, кафићи и други објекти који обављају занатску и услужну дјелатност у Бањалуци од данас имају ново радно вријеме.

За оне угоститељске објекте који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања љетно радно вријеме је од 7.00 до 24.00 сваког радног дана као и у дане викенда.

Носач авиона Форд

Свијет

Трећи амерички носач авиона испловио ка Блиском истоку

Који објекти имају могућност да раде дуже?

Могућност да раде један сат дуже у љетном периоду, дата је угоститељским објектима смјештеним ван стамбено–пословних објеката колективног становања.

То су ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће:

  • од 07.00 до 24.00 часа, радним данима
  • од 07.00 до 01.00 час, викендом (петак и субота).

Такође, и ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће, којима је додијељен знак квалитета "Златна кашика" могу да раде:

  • од 07.00 до 01.00 час, радним данима
  • од 07.00 до 02.00 часа, викендом (петак и субота)

За ноћне клубове предвиђено је сљедеће радно вријеме:

  • од 19.00 до 03.00 часа, радним данима
  • од 19.00 до 04.00 часа, викендом (петак и субота).

Салони за посебне прилике (свадбени салони и слично) могу да раде од 07.00 до 04.00 часа.

клизиште маглај

Градови и општине

Клизиште код Маглаја угрожава стамбене објекте и Коридор 5ц

Трговински објекти

У исто вријеме, објекти који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност дужни су да се у љетном периоду године придржавају прописаног радног времена, односно да организују своје пословање у периоду од 07.00 до 23.00 часа.

Обавезни су и да на видном мјесту истакну горе наведено љетно радно вријеме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

radno vrijeme

Бањалука

ресторан

Kafić

trgovina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

Фудбал

Лажна држава не иде на Мундијал: Турска славила у Приштини

5 д

0
Светислав Пешић иде у пензију

Кошарка

Светислав Пешић иде у пензију

5 д

0
Stanija ošamarila Asmina

Сцена

Станија ошамарила Асмина кад је сазнала за дијете

5 д

1
Судија зауставио Трампов пројекат балске дворане у Бијелој кући

Свијет

Судија зауставио Трампов пројекат балске дворане у Бијелој кући

5 д

0

Више из рубрике

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Нови удар на џепове грађана Бањалуке

5 д

0
Када ће почети санација клизишта у Бањалуци?

Бања Лука

Када ће почети санација клизишта у Бањалуци?

5 д

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Бања Лука

Цијена дизела у Бањалуци достигла 3,75 КМ

5 д

0
У бањалучком насељу Старчевица клизиште је запријетило домаћинствима

Бања Лука

У бањалучком насељу Старчевица клизиште запријетило домаћинствима

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner