Када ће почети санација клизишта у Бањалуци?

Клизиште које се усљед падавина појавило у бањалучкој мјесној заједници Старчевица биће санирано послије стабилизације времена, рекао је предсједник Савјета мјесне заједнице Драгомир Ђукић.
Ђукић је изјавио Срни да је грађевинска инспекција посјетила мјесто гдје се појавило клизиште, те закључила да би санација тренутно нанијела више штете него користи.
Бања Лука
У бањалучком насељу Старчевица клизиште запријетило домаћинствима
Он је навео да је клизиште дошло до гаражног мјеста и да је два метра од главне саобраћајнице, односно Улице Косте Јарића.
Ђукић, који је, такође, посјетио то мјесто, каже да су били и представници Цивилне заштите, који су на располагању породици која ту живи.
