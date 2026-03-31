Када ће почети санација клизишта у Бањалуци?

31.03.2026 20:01

Фото: RTRS

Клизиште које се усљед падавина појавило у бањалучкој мјесној заједници Старчевица биће санирано послије стабилизације времена, рекао је предсједник Савјета мјесне заједнице Драгомир Ђукић.

Ђукић је изјавио Срни да је грађевинска инспекција посјетила мјесто гдје се појавило клизиште, те закључила да би санација тренутно нанијела више штете него користи.

Он је навео да је клизиште дошло до гаражног мјеста и да је два метра од главне саобраћајнице, односно Улице Косте Јарића.

Ђукић, који је, такође, посјетио то мјесто, каже да су били и представници Цивилне заштите, који су на располагању породици која ту живи.

