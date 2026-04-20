Одржан састанак СНСД-а у Градишци, најављен инфраструктурни замах

Аутор:АТВ
У Градишци је одржан састанак руководства СНСД-а са Градским одбором ове партије овог града.
Предсједник Градског одбора СНСД-а и градоначелник Градишке Зоран Аџић захвалио је лидеру ове политичке партије Милораду Додику на досадашњем труду и средствима које је Влада Републике Српске уложила у многобројне пројекте.
Додик је најавио и долазак министара Владе Српске у овај град, као и разговор са представницима Градског одбора СНСД-а Градишка, о најзначајнијим пројектима и реализацији истих, преноси РТРС.
Такође, на састанку је најављен велики инфраструктурни замах на подручју Градишке, али и Републике Српске.
