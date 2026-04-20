Лешеви крава бачени у Гатачко поље

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
20.04.2026 22:20

У Гатачком пољу, код Гацка пронађени су лешеви крава који су непрописно бачени на отвореном простору, што представља ризик од ширења заразе, као и угрожавање животне средине.

Како АТВ сазнаје надлежне службе су одмах реаговале, угинуле животиње су уклоњене и затрпане на локалној депонији.

Иако је Гацко познато као сточарски крај, нема системско решење за одлагања лешева стоке, па се угинуле животиње одлажу на општинску депонију, уз надзор инспекције и ветеринара.

