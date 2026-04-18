На мјеста за особе са инвалидитетом паркира ко стигне?

Бојан Носовић
18.04.2026 19:36

Паркинг мјеста за особе за инвалидитетом у Требињу има довољно, проблем што је много више неодговорних који олако паркирају баш ту. Има и оних који су здрави али се возају са ознакама инвалида. Блажо за АТВ каже да је то велики проблем, јер обична паркинг мјеста не може користити.

"Мени је потребна ширина да могу да отворим врата да приђем ауту да убацим колица поред себе, исто је и када улазим и када излазим на обичном паркинг мјесту. Онај који не зна да ја користим тај аутомобил, ако приђе на малу раздаљину ја не могу да уђем", каже Блажо Бошковић.

Само ударити по џепу, поручује Радоје. Прича нам искуство из Србије када је баш он заборавио инвалидску картицу.

Радоје Шупић

"200 евра сам морао платити. Колике су код нас казне? А овдје не знам ни дали кажњавају. Овакву најезду здравих људи на мјеста инвалида као у Требињу нигдје видио нисам", рекао је Радоје Шупић .

Није ово једини проблем, копирају се картице за паркинг, врло лоша контрола тих ознака а и олако их свако добије, кажу из Удружења ампутираца. Напомињу да је правилник по коме ЦИПС треба да ради јасан.

"Убијеђени смо да је преко 50% картица издато нелегално, није вођено рачуна о оштећењу екстремитета. Друга ствар контрола полиције, контрола картица, када уочи човјека да улази у ауто, здрав човјек улази у ауто а има картицу па то је кривично дјело то није прекршај", рекао је Мирослав Андрић, предсједник Удружења ампутираца Требиње.

За прва три мјесеца ове године је кажњено 18 возача, за цијелу прошлу њих 78 одговарају АТВ-у из ПУ Требиње. Притужбе стижу и у надлежно градско Одјељење.

"Постоји доста притужби због несавјесних возача који заузимају мјеста за особе са инвалидитетом и тако им онемогућавају њихову мобилност. Једноставно све надлежне службе морају да крену у санкционисање тог непрописног понашања", рекао је Радомир Мићевић, самостални стручни сарадник за послове саобраћаја у ГУ Требиње.

Град Требиње газдује са 65 паркинг мјеста за особе за инвалидитетом то је 6,5% од укупног броја, биће их још кажу надлежни. Актери ове приче постављају исто питање, да ли би стварно вољели да сте на њивом мјесту?!

