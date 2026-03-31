Набујале ријеке и потоци у Санском Мосту, становништво се позива на опрез

На подручју Санског Моста, због интензивне кише и снијега, дошло је до знатног раста водостаја због чега су из ове општине позвали становништво на опрез.
Становништво је упозорено да не прилази ријечним коритима и обалама и да избјегава кретање у близини набујалих водотокова.
Апеловано је и да не прелазе преко мостова и путева који су под водом, те да прате званичне информације надлежних служби.
Уз обавјештење да су надлежне службе на терену и да прате стање, из општине Сански Мост становништво је замољено за максималан опрез и одговорно понашање како би се избјегле нежељене посљедице.
