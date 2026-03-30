Аулић: Сарајевска политика од институција прави "Бошњакистан"

Коментари:1
Министарство спољних послова БиХ прослијеђује писма директора Меморијалног центра, али не и српског члана Предсједиштва - колективног шефа државе, навео је савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић након што је Емир Суљагић послао званично писмо специјалном изасланику САД-а.
- Сарајевска политика од институција прави Бошњакистан у којима је једнима дозвољено све, а другима чак ни оно што је Устав прописао - истакао је Аулић на Иксу.
Аулић је истакао да је то још једна драстична злоупотреба механизама спољне политике од стране министра Елмедина Конаковића.
Министарство спољних послова БиХ прослијеђује писма директора меморијалног центра, али не и српског члана Предсједиштва - колективног шефа државе. Сарајевска политика од институција прави Бошњакистан у којима је једнима дозвољено све, а другима чак ни оно што је Устав прописао. pic.twitter.com/Sg333ynch7— Саша Аулић (@AulicSasa) March 30, 2026
- Нико од БиХ не прави такву лакрдију, нити деградира њене институције, као бошњачки представници који их неуставно и незаконито приватизују - поручио је Аулић.
Посјећамо, директор Меморијалног центра Емир Суљагић објавио је да је посредством министарства спољних послова БиХ послао званично писмо специјалном изасланику САД-а за праћење и борбу против антисемитизма Јехуди Каплоуну и тражио да се "дистанцира од Додика".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму