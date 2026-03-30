Logo
Large banner

Аулић: Сарајевска политика од институција прави "Бошњакистан"

30.03.2026 21:37

Министарство спољних послова БиХ прослијеђује писма директора Меморијалног центра, али не и српског члана Предсједиштва - колективног шефа државе, навео је савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић након што је Емир Суљагић послао званично писмо специјалном изасланику САД-а.

- Сарајевска политика од институција прави Бошњакистан у којима је једнима дозвољено све, а другима чак ни оно што је Устав прописао - истакао је Аулић на Иксу.

Аулић је истакао да је то још једна драстична злоупотреба механизама спољне политике од стране министра Елмедина Конаковића.

- Нико од БиХ не прави такву лакрдију, нити деградира њене институције, као бошњачки представници који их неуставно и незаконито приватизују - поручио је Аулић.

Посјећамо, директор Меморијалног центра Емир Суљагић објавио је да је посредством министарства спољних послова БиХ послао званично писмо специјалном изасланику САД-а за праћење и борбу против антисемитизма Јехуди Каплоуну и тражио да се "дистанцира од Додика".

Подијели:

Таг :

Саша Аулић

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner