Наплаћивање пролаза кроз Ормуски мореуз: Приједлог закона у иранском парламенту?

Ирански парламент одобрио је данас приједлог закона о увођењу такси за бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз, уз могућност забране проласка америчким и израелским пловилима, јавила је агенција Фарс.
Како се наводи, предлог је претходно усвојио Одбор за националну безбједност иранског парламента, а уколико ступи на снагу, предвиђа увођење система наплате пролаза кроз овај стратешки пловни пут у иранској валути ријалима.
Приједлог закона укључује и забрану проласка бродовима из Сједињених Америчких Држава и Израела, као и државама које уводе једностране санкције Ирану.
Такође се истиче право Ирана на суверенитет над Ормуским мореузом, једним од најважнијих свјетских поморских праваца за транспорт нафте и гаса.
Према наводима агенције, Оман би требало да учествује у обликовању правног оквира за спровођење овог закона.
За сада није прецизирано када би закон могао да ступи на снагу.
Како је претходно извјестио Блумберг позивајући се на изворе, Иран је прошле недјеље наводно почео да наплаћује транзитне таксе појединим комерцијалним бродовима који пролазе кроз Ормуски мореуз, а у појединим случајевима тражи уплате и до два милиона америчких долара.
Претходно је, 3. марта, савјетник команданта Иранске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио да је затворен Ормуски мореуз, једна од најважнијих свјетских рута за извоз нафте, уз упозорење да ће бити нападнут сваки брод који покуша да прође тим пловним путем.
"Ормуски мореуз је затворен и гађаћемо сваки брод који покуша да прође", поручио је он.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су 28. фебруара ујутро Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспеха током више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
